Rolnik na kwarantannie. Komu przysługuje zasiłek w związku z COVID-19? Dlaczego boimy się testów na koronawirusa? OPRAC.: AGW

Liczba wszystkich zakażonych koronawirusem w Polsce: 2 758 856 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe - 65 415). pixabay.com/fotoblend

Bywa, że rolnik mimo objawów wskazujących, że może być zarażony koronawirusem, nie zgłasza się do lekarza. Nie chce iść na test, bo gdyby wynik był pozytywny, czeka go izolacja, rodzinę kwarantanna, ponieśliby straty finansowe. Warto pamiętać, że jest zasiłek dla ubezpieczonego rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19. Niechęć do testów nie dotyczy tylko rolników.