Kruszwica. Rajd rowerowy z legendami kolarstwa, medalistami olimpijskimi, Tadeuszem Mytnikiem i Mieczysławem Nowickim. Zdjęcia

Rajd zorganizowali: Nadgoplański Oddział PTTK w Kruszwicy, Oddział PTTK w Strzelnie i kruszwicki Klub Olimpijczyka. Trasa rowerowego przejazdu wiodła z Kruszwicy do Strzelna, gdzie uczestnicy zwiedzali zabytki na Wzgórzu św. Wojciecha. Ze Strzelna rowerzyści dojechali do pałacu w Kobylnikach, gdzie odbyło się turystyczne spotkanie. Impreza zakończyła się w Kruszwicy. Po drodze była okazja porozmawiać z naszymi olimpijczykami - Tadeuszem Mytnikiem i Mieczysławem Nowickim, stanąć razem z nimi do pamiątkowego zdjęcia i otrzymać autograf.