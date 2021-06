Kruszwica. Żeglarze będą walczyć na Gople. Regaty na 75-lecie Klubu Żeglarskiego LOK "Popiel". Zdjęcia

Szykuje się bezpardonowa kampania przed wyborami w PZPN. Najpierw Koźmiński i Kulesza spotkają się w sądzie

Do wyborów w PZPN pozostało 70 dni. W ubiegłym tygodniu do Marka Koźmińskiego, który chęć kandydowania zgłosił w roku ubiegłym, dołączył Cezary Kulesza. Już jednak przed majowym finałem Ligi Europy - na wniosek ustępującego szefa związku Zbigniewa Bońka – pretendenci spotkali się w Gdańsku. Podobno także po to, żeby ustalić standardy kampanii. Konkretnie, aby walka nie była zbyt brutalna.