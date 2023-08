Krwiodawcza akcja. Tym razem na Pałukach. Krwiobus stanie 5 sierpnia w Żninie

Bydgoska ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będzie pobierała życiodajną tkankę w krwiobusie, który stanie 4 sierpnia na placu Wolności, w godz. 8-13.

Warto podkreślić, że pałuccy honorowi dawcy mimo lata, kiedy możliwości poboru krwi w tym okresie są utrudnione z powodu urlopów i wakacji, licznie decydują się na przetoczenie życiodajnej tkanki. Np. w lipcu do punktu poboru zgłosiło się 52 dawców.

Przypomnijmy, że krew mogą oddać osoby zdrowe, pełnoletnie od 18 do 65 lat, ważące co najmniej 50 kg, a także mające dokument ze zdjęciem i nr PESEL. Za oddanie 450 ml krwi przysługuje ekwiwalent kaloryczny w postaci dziewięciu tabliczek czekolad różnych smaków. Dodajmy jeszcze, że obecnie najbardziej potrzebna jest krew grup ujemnych, przede wszystkim grup zero, mających ujemne Rh, ponieważ w nagłych przypadkach przy braku krwi właściwej grupy chorej lub poszkodowanej osobie w wypadkach komunikacyjnych można ją przetoczyć bez ryzyka odrzucenia przez biorcę.