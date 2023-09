Kryminalni przejęli znaczną ilość narkotyków i zatrzymali 29-latka z Rypina [zdjęcia] KW, materiały prasowe

Policjanci przejęli blisko 300 gramów narkotyków. Do sprawy na gorącym uczynku został zatrzymany 29-latek z Rypina. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Na podstawie zebranych w tej sprawie dowodów sąd aresztował go na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.