Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych w Bydgoszczy dla Bartosza Zmarzlika [WYNIKI, ZDJĘCIA]

Stawka Kryterium Asów była znakomita i choć to dopiero początek sezonu, a żużlowcy nie mieli jeszcze wiele okazji do startów, kibice liczyli na niezłe widowisko.

Pierwsza seria należała jeszcze do "startowców", co świetnie wykorzystali m.in. Wiktor Przyjemski czy Jarosław Hampel. Drugą serię znakomicie otworzyli za to Krzysztof Buczkowski z Bartoszem Zmarzlikiem, którzy przez cztery okrążenia walczyli o wygraną.Ostatecznie górą był indywidualny mistrz świata i to on, z dwoma "trójkami" na koncie, jako pierwszy zasygnalizował chęć na zwycięstwo w całych zawodach. Pozycję lidera współdzielił jednak z bardzo szybkim Szymonem Woźniakiem.

Obaj wygrali także swoje biegi w trzeciej serii, a w czołówce klasyfikacji trzymali się również Krzysztof Buczkowski (7 pkt), Artiom Łaguta (6) czy Jason Doyle (5).

W 15. biegu liderzy turnieju razem stanęli pod taśmą, ale wielkiego pojedynku nie było. Obaj słabo wystartowali, ale Zmarzlik szybko uporał się z rywalami i dowiózł kolejną "trójkę", a Wożniak zamknął stawkę.