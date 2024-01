Krzysztof Brejza zastąpi Sikorskiego w Parlamencie Europejskim. Zmiana też w Sejmie

- Po 16 latach nieprzerwanej pracy w polskim parlamencie obejmuję mandat w Parlamencie Europejskim. Deklaruję, że tak jak do tej pory pozostanę aktywnym parlamentarzystą, godnie reprezentując RP i wspierając Rząd w działaniach na rzecz przywrócenia silnej pozycji Polski w UE - napisał na platformie X Krzysztof Brejza.

Przypomnijmy, że 13 grudnia 2023 roku po otrzymaniu wotum zaufania przez Donalda Tuska, skład nowego rządu zasilił Radosław Sikorski, który objął funkcję ministra spraw zagranicznych. Z tego też tytułu automatycznie wygasł jego mandat eurodeputowanego.

Od tego czasu sporo się mówiło, kto może objąć świeżo co zwolnione miejsce w Parlamencie Europejskim. Drugie miejsce w wyborach do europarlamentu na liście KO w naszym regionie zajął Krzysztof Brejza, a trzecie Janusz Zemke. Niektórzy spodziewali się, że do polityki wróci ten drugi.