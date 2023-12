Radosław Sikorski zwalnia miejsce w PE. Czy zastąpi go Janusz Zemke? "Nie chcę jeszcze komentować"

Radosław Sikorski zasiada w Parlamencie Europejskim od 2019 roku. W ówczesnych wyborach zdeklasował rywali do tej funkcji zdobywając prawie 130 tys. głosów w okręgu bydgoskim. Teraz, kiedy ma ponownie objąć resort spraw zagranicznych, musiałby zrzec się mandatu europosła.

Zgodnie bowiem z tym, co stanowi Kodeks wyborczy, w artykule 334, osoba poseł do PE nie może łączyć tego mandatu z pełnieniem funkcji, m.in. w rządzie RP. Nie można być również europosłem i posłem na Sejm RP. To istotne, zważywszy, że fotel w PE mógłby przejąć po Sikorskim kandydat, który otrzymał na liście Koalicji Europejskiej w 2019 roku drugi wynik. Tą osobą jest Krzysztof Brejza, były senator, obecnie poseł na Sejm RP X kadencji.

Próbowaliśmy skontaktować się z Krzysztofem Brejzą w poniedziałek 11 grudnia, jednak bez skutku. W Sejmie to był intensywny dzień, by wspomnieć tylko expose wygłoszone przez Mateusza Morawieckiego, następnie głosowanie nad wotum zaufania, a potem dyskusję nad kandydaturą Donalda Tuska do sprawowania funkcji premiera.