Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów wystąpił w Więcborku. Był gwiazdą dni miasta. Mamy zdjęcia!

Ekskluzywne wydawnictwo składa się z płyty akustycznej z nowymi aranżacjami piosenek, które Krzysztof Cugowski zaliczył do swoich ulubionych oraz elektrycznego koncertu The Best Of – live.

- Jestem człowiekiem szczęśliwym, spełnionym, zawodowo i osobiście. Mógłbym osiąść na stałe na Lubelszczyźnie i wieść spokojne życie. Mógłbym, ale nie chcę, bo nadal czuję głód sceny, potrzebę spotkań z publicznością i wyrażania siebie poprzez dźwięki - mówi Cugowski.