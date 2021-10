Krzysztof Stanisławski, dyrektor CSW w Toruniu: - Po raz pierwszy prezentujemy film wolumetryczny

- Jak sobie radziliście?

- Stworzyliśmy możliwość wirtualnego zwiedzania wystaw. I to na najwyższym poziomie technologicznym. Z powodu tragedii pandemicznej zamknęliśmy Centrum, ale zyskaliśmy też narzędzie bardzo użyteczne, które umożliwia czasami głębszy kontakt z dziełami sztuki niż tradycyjne oglądanie obiektów. Np. kiedy zrobiliśmy wielką wystawę Bronisława Wojciecha Linkego, wybitnego rysownika, grafika i malarza (około 200 prac), zauważyliśmy, że większość osób, która zwiedzała tę wystawę dłużej oglądała tylko wybrane prace artysty, a inne przeglądała szybko. Widzieliśmy, ile każdy poświęca na przyglądanie się danemu dziełu, czytanie tabliczki z opisem. Średnio do godziny. A wersja wirtualna umożliwia szczegółowe przyjrzenie się każdej pracy, przybliżenie jej, wniknięcie w detale. I można to robić wiele godzin. Minusem tego wirtualnego zwiedzania w stosunku do rzeczywistego było to, że widz nie mógł skorzystać z atrakcji, które były na wystawie, np. recytacja wierszy Tuwima, song Jacka Kaczmarskiego czy doświadczenie atmosfery aranżacji. Per saldo wyszło nam to jednak na dobre.