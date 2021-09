KSZO 1926 Ostrowiec Św. i Czarni Połaniec najlepsze w „Świętokrzyskich Orłach”

Choć jesień dała o sobie znać – pierwszego dnia przez opady deszczu, a drugiego niską temperaturę, to nikogo nie zniechęciło to do udziału w rywalizacji. Na starcie pojawiły się komplety drużyn, które były głośno dopingowane przez rodziny i znajomych. Młodzi piłkarze oraz towarzyszący im kibice w przerwach pomiędzy występami również nie mogli narzekać na nudę. Imprezom towarzyszyły „Sportowe Pikniki Wolności”. Każdy mógł wziąć udział w specjalnie przygotowanych animacjach piłkarskich, konkursach i zabawach, a także skorzystać z bogatej oferty cateringowej, pełnej lokalnych specjałów.

Na stadionie OKS-u Opatów bezapelacyjnym zwycięzcą został KSZO 1926 Ostrowiec Św., który w finale pokonał zespół KS Niedzica. Triumfatorzy dodatkowo zgarnęli tytuł króla strzelców. Najwięcej goli w Opatowie strzelił Marcel Budzeń. Drugi skład KSZO zajął w turnieju czwarte miejsce i otrzymał nagrodę fair-play. Podium uzupełniła ekipa UKS Baćkowice. KS Niedzica mogła być również zadowolona z postawy najlepszego bramkarza turnieju, którym został wybrany Hubert Regiec.