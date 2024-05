Kto do Europarlamentu z Kujawsko-Pomorskiego? Inwazja posłów - oto pełne listy

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 cerwca. W ciągu ostatnich tygodni partie prowadziły grę w nazwiska, misternie rozstawiając na szachownicy kandydatów, którzy mają (i nie mają) szans na wybór. Ostatnie tygodnie przyniosły wiele niespodzianek i emocji. Jeśli nie dojdzie do nagłych i niespodziewanych wahnięć frekwencyjnych , nasz okręg wyborczy (obejmujący całe województwo – co nie jest oczywiste w tych wyborach) wyłoni dwóch europosłów. Ale wybory do Europarlamentu to nie tylko walka o zwycięstwo, ale również test układu sił, który może przełożyć się na przykład na targi koalicyjne w rządzie.

Prawo i Sprawiedliwość zastosowało ciekawy manewr na swojej liście w Kujawsko-Pomorskiem. Na czele listy w regionie kujawsko-pomorskim pozostawiło Kosmę Złotowskiego , obecnego europosła, który wyrobił sobie w Brukseli markę jednego z najbardziej pracowitych parlamentarzystów. Drugie miejsce zaoferowało Krzysztofowi Szczuckiemu , który niedawno skutecznie ubiegał się o mandat sejmowy. Szczucki jest co prawda spadochroniarzem ze stolicy, ale zdążył już wyrobić sobie w naszym okręgu nazwisko. Zaskakuje natomiast ostatnie miejsce na liście dla Łukasza Schreibera . Poseł Schreiber poległ co prawda w wyborach na prezydenta Bydgoszczy, ale w swoim mieście jest niezmiennie „mocnym nazwiskiem”. Wygodne, ostatnie miejsce z jednej strony bywa często miejscem „biorącym”, ale zarazem daje alibi na okoliczność przegranej. Na liście parlamentarzystów, którzy kandydują na europarlamentarzystów znajdziemy również posłanki z Włocławka - Joanna Borowiak i Anna Gembicka. W roli „wypełniaczy” na kandydowanie dali namówić się Ewa Kozanecka, Michał Ramlau, Krzysztof Kosiński, Małgorzata Orłowska.

Na czele listy Lewicy do Parlamentu Europejskiego w województwie kujawsko-pomorskim stoi Piotr Kowal, doświadczony samorządowiec i były przewodniczący Rady Miasta Włocławek. Jego głównym postulatem jest stworzenie europejskiego funduszu mieszkaniowego, który umożliwiłby budowę tanich mieszkań na wynajem. Kowal podkreśla swoje osiągnięcia we Włocławku, gdzie udowodniono, że mieszkania można wynająć znacznie taniej niż na rynku. Skądś to znamy? Oczywiście, tania mieszkaniówka była znakiem rozpoznawczym Krzysztofa Kukuckiego, który ma za sobą pasmo politycznych sukcesów. Ze stanowiska wiceprezydenta wskoczył bez problemu do Senatu, a później w spektakularny sposób pokonał swojego byłego szefa w wyborach prezydenkich. To właśnie Kukucki forsował kandydaturę Kowala na jedynce, zamiast spadochroniarza w Warszawy (najbardziej prawdopodobna była Wanda Nowicka). To jednak raczej tylko sposób na kreowanie nazwiska, bo Lewica ma jedynie teoretyczne szanse na wyrwanie mandatu w naszym okręgu.