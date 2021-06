Zobacz wideo: Bezpieczeństwo nad wodą. To musisz wiedzieć!

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej wchodzą w decydującą fazę. Zaczyna się faza pucharowa Euro 2020. Zasada jest prosta: przegrywający żegna się z turniejem!

Kto dziś gra na Euro 2020? 1/8 finału Anglia - Niemcy. Gdzie oglądać? O której mecz?

W siódmym meczu 1/8 finału rozgrywanym w Londynie na Wembley Anglia spotka się Niemcami. To szlagier tej fazy rozgrywek i jeden z największych klasyków futbolu.

Anglicy pewnie zajęli pierwsze miejsce w grupie A. Pokonali Chorwację i Czechy po 1:0 i zremisowali bezbramkowo ze Szkocją.

Z kolei Niemcy do końca musieli drżeć o awans. Na inaugurację przegrali 0:1 z Francją, potem pokonali Portugalię 4:2, by ostatnim spotkaniu zremisować 2:2 z Węgrami, chociaż dwa razy przegrywali.

