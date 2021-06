Mistrzostwa Europy w piłce nożnej wchodzą w decydującą fazę. Zaczyna się faza pucharowa Euro 2020. Zasada jest prosta: przegrywający żegna się z turniejem.

Kto dziś gra na Euro 2020? 1/8 finału Belgia - Portugalia. Gdzie oglądać? O której mecz?

W czwartym meczu 1/8 finału Euro 2020 rozgrywanym w Sewilli Belgia zagra z Portugalią. To hit tej fazy rozgrywek.

Belgowie typowani są jako jedni z głównych faworytów do końcowego triumfu. Potwierdzili to w meczach grupowych, w których kolejno wygrali z Rosją 3:0, Danią 2:1 i Finlandią 2:0.

Z kolei Portugalczycy broniący trofeum z 2016 roku najpierw zwyciężyli Węgry 3:0, potem ulegli Niemcom 2:4, by następnie zremisować z Francją 2:2. Te wyniki dały im trzecie miejsce w grupie F.

