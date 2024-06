Bydgoszcz dopingowała w strefach kibica podczas meczu Euro 2024 Polska - Austria

Polska - Austria to był drugi mecz w grupie D Euro 2024. Przypomnijmy, że w pierwszych meczach Polacy przegrali z Holandią 1:2, a Austriacy ulegli Francuzom 0:1. Tak więc dla obu drużyn to był mecz o przedłużenie nadziei na awans do fazy pucharowej. Z tego powodu elektryzował kibiców w całym kraju i oczywiście w Bydgoszczy. Fani futbolu umawiali się na wspólne kibicowanie. W tym roku kibice umawiają się na wspólne oglądanie meczów w różnych częściach miasta.