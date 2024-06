Kto pomoże pani Barbarze z Bydgoszczy? Właściciel mieszkania wypowiedział jej umowę

Wracamy do sprawy mieszkanki Bydgoszczy, która znalazła się w dramatycznej sytuacji. Kilka dni temu informowaliśmy o 65-letniej pani Barbarze, która pomieszkiwała, między innymi w przyziemiu kamienicy w bydgoskim Śródmieściu.

Najpierw awanturujący się syn, potem wypowiedziana umowa

- Ona nie ma dachu nad głową, mieszka w piwnicy. Mówi, że syn kryminalista wyszedł z więzienia, w jej mieszkaniu robi popijawy z kolegami, a ona się go po prostu boi - alarmował bydgoszczanin, który szukał pomocy dla przypadkowo spotkanej kobiety.

Mieszkankę bydgoskiego Śródmieścia spotkał przypadkiem. Nie podajemy nazwiska kobiety, ani jej adresu z uwagi na jej bezpieczeństwo. - Jest problem, bo ona mieszka w piwnicy. Mówiła mi nawet, że jak będzie ciepło, to po prostu pójdzie spać do lasu. A przecież ma mieszkanie. Wprawdzie nie jest jej, tylko wynajmowane u właściciela kamienicy, ale jednak...

Pan Paweł zgłosił się do naszej redakcji w piątek, 31 maja późnym południem. - Chodzi o panią Basię. Mówi, że kiedyś prowadziła w Bydgoszczy tramwaje. Siedzę z nią właśnie na ławce, kupiłem jej coś do jedzenia. Ma przy sobie tylko reklamówkę. Szukam wszędzie dla niej pomocy, bo jest bez dachu nad głową. Odbijam się od instytucji, jak od ściany, znikąd nie ma pomocy... - mówił mężczyzna.

Sytuacja nie jest tak oczywista. Jak ustaliliśmy, pani Barbara skorzystała z pomocy jadłodzielni przy ulicy Gdańskiej, a przyjęcie zgłoszenia dotyczącego 65-latki potwierdzają pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy. Co więcej, kobiecie zaoferowano czasowe schronienie w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet przy ulicy Polanka 9.

Ciepły kąt w zamian za opiekę?

Udało nam się skontaktować z panią Barbarą. - Może znajdzie się jakaś osoba, która przyjęłaby mnie pod dach w zamian za to, że opiekowałabym się kimś starszym, czy potrzebującym. Wiem, że takie coś jest możliwe. Niczego więcej nie oczekuję, a potrafię się opiekować starszymi osobami - zapewnia kobieta.

Pomoc w bezdomności można uzyskać pod numerami: 52 311 72 85 lub 52 311 72 88, 785-122-682 w dziale pomocy środowiskowej. Można też przyjść bezpośrednio do schroniska. Warunkiem przyjęcia do placówki jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przebywania w dużych skupiskach ludzkich.

Po naszej interwencji losem pani Barbary zainteresowała się policja. Czekamy na informację, jakich ustaleń dokonano.