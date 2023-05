Kto wyremontuje dach IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu? Miasto ogłosiło przetarg i szuka firmy

To są najpotrzebniejsze, ale nie wszystkie prace jakie należy przeprowadzić na budynku IV LO w Grudziądzu.

- IV LO zgłosiliśmy do Polskiego Ładu, do projektu "Zabytki" ponieważ to nie tylko remont dachu, ale także całego obiektu z zewnątrz. To jest wydatek rzędu kilku milionów złotych - mówił Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza podczas niedawnego spotkania z mieszkańcami na osiedlu Strzemięcin.