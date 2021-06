Kto zostanie nowym radnym Rady Miejskiej w Kruszwicy? 13 czerwca 2021 r. odbędą się wybory uzupełniające

Po śmierci Marka Rimera, wieloletniego samorządowca Kruszwicy i wygaśnięciu mandatu radnego miejscowej Rady Miejskiej, wybory uzupełniające w Okręgu Wyborczym nr 4 odbędą się w niedzielę,13 czerwca 2021 r.

To już kolejny, trzeci termin wyborów, ustalony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Pierwotnie do wyłonienia 15. radnego Rady Miejskiej w Kruszwicy miało dojść 21 marca. Drugi termin - 9 maja - również nie doszedł do skutku. Przyczyny? Plany wyborcze pokrzyżowała rozwijająca się epidemii koronawirusa, mimo iż Miejska Komisja Wyborcza pod przewodnictwem Małgorzaty Królikowskiej podjęła stosowne czynności, wynikające z kalendarza wyborczego. Zarejestrowała też kandydatów do samorządu.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kruszwicy. O mandat po Marku Rimerze ubiega się trzech kandydatów

Ostatecznie 13 czerwca o jeden mandat radnego będą się ubiegać mieszkańcy Kruszwicy: Krystian Pruczkowski, lat 52, zgłoszony przez KWW Krystian Pruczkowski, Adam Stępień, lat 19, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Obywatelska, popierany przez Stowarzyszenie "Krusza" i Maciej Szpolorowski, lat 53, zgłoszony przez KWW Kruszwica Nasze Miasto.