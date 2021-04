Które z podanych egzotycznych zwierząt żyje w Polsce na wolności i może zagrozić naszemu ekosystemowi? [MILIONERZY PYTANIE I ODPOWIEDŹ]

Bayern Monachium podał cenę za Roberta Lewandowskiego. Angielskie kluby wciąż zainteresowane Polakiem. A Zahavi dzwoni do Pereza

Przez całe lata Bayern Monachium nie chciał słyszeć o sprzedaży Roberta Lewandowskiego i dlatego nigdy nie doszedł do skutku transfer Polaka do Realu Madryt. Bawarczycy nadal nie planują (przynajmniej oficjalnie) pozbywać się swojej największej gwiazdy, ale na wszelki ustalili cenę, za jaką ewentualnie byliby skłonni to zrobić. To odpowiedź na spekulacje brytyjskich mediów.