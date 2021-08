Ktoś groził śmiercią Sikorskiemu. To nie pierwszy taki przypadek w Kujawsko-Pomorskiem

Były szef MON i MSZ mówi, że anonim otrzymał kilka dni temu. Zdjęcia pisma opublikował na swoich profilach na Facebooku i Twitterze.

"Pamiętaj s...e, jak nie przestaniesz ujadać na Polskę, to już żegnaj się z (padają imiona synów), bo ty k..., ty zmoro (pisownia oryginalna, red.) zginiesz, jak Aldo Moro." To nawiązanie do uprowadzonego i zamordowanego w 1978 roku włoskiego premiera znalazło się na drugiej stronie anonimu. Zaraz potem autor życzy, by odbiorca pisma wsiadł do samolotu, który nigdy nie wyląduje.