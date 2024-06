Ktoś ukradł tożsamość prof. Arkadiusza Jawienia, znanego bydgoskiego lekarza? Takich spraw jest coraz więcej

- Nikomu nie udzielałem takiego wywiadu. Nie znam też wymienianego w nim suplementu diety, nigdy go nie widziałem, nie badałem i tym bardziej, nigdy go nie zalecałem swoim pacjentom. Poza tym nie ma leku, który oczyszcza naczynia krwionośne. To nie jest hydraulika - mówi prof. dr hab. Arkadiusz Jawień, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. I dodaje: - _W tym wywiadzie opublikowano też mój wizerunek. Nie wykluczam, że może całą rozmowę wygenerowała Sztuczna Inteligencja a ktoś ulokował w niej moją osobę._

"Arkadiusz Jawień rzadko udziela wywiadów, ponieważ stara się poświęcić więcej czasu swoim klientom. Jednak reporter naszego kanału miał szczęście - znany specjalista zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań osobom, którzy nie mają możliwości zapisania się do kliniki" - tak zaczyna się opublikowana w Internecie rozmowa z prof. Arkadiuszem Jawieniem, którego lekarz... nigdy nie udzielił, a w którym rzekomo zachęca między innymi do oczyszczania naczyń krwionośnych przez wskazany w materiale suplement diety. Na dokładkę jako "znany polski specjalista w dziedzinie kardiologii" a nie chirurg naczyniowy, angiolog. W materiale - pracownik "prywatnej kliniki".

Ściganie przestępstwa tylko na wniosek

Prof. Jawień zgłosił sprawę na policję, do prokuratury i do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), bo chce ją "doprowadzić do końca".

Rzecznik podkreśla, że w takich sytuacjach ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego. - Jeśli osoba taka nie zawiadomiła organów ścigania i nie złożyła wniosku o ściganie, to nikt nie będzie się sprawą zajmował. Natomiast, jeśli taki wniosek złoży, to wówczas będzie prowadzone postępowanie karne w danej sprawie, w celu ustalenia ewentualnego sprawcy – dodaje. I przypomina, że osoba pokrzywdzona, której na przykład wykorzystano wizerunek i dane osobowe, powinna zabezpieczyć "pewne dowody przestępstwa" - choćby linki czy zrzuty ekranu, jeśli zdarzenie miało miejsce w przestrzeni internetowej.

Wygrywamy z oszustami, szanse są zawsze

Takich spraw - gdzie oszuści bezprawnie wykorzystują wizerunki znanych osób - Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości odnotowuje coraz więcej, bo i coraz więcej jest ich w Internecie. Zgłaszają je przede wszystkim ci, których wizerunek jest w ten sposób wykorzystywany. W tym, również dziennikarze. Tylko w 2023 roku, Biuro wykryło ponad 3000 różnych oszustw w cyberprzestrzeni. Ostatnio, wzrosła też liczba spraw dotyczących tzw. fałszywych inwestycji. Podkomisarz wymienia: - Tu oszuści wykorzystują bezprawnie osoby ze świata sportu, biznesu czy polityki do rzekomego promowania inwestycji - czy to w spółki Skarbu Państwa, czy w kryptowaluty.

A co z wykrywalnością sprawców tych oszustw? Marcin Zagórski stwierdza: - Jeśli jakaś jednostka policji zwróci się do nas z prośbą o wsparcie, w wykryciu sprawcy danego oszustwa, to jak najbardziej takiej pomocy udzielamy. Powiem więcej: mimo, że każda sprawa wymaga bardzo indywidualnego podejścia, to szanse w ustaleniu jego tożsamości są zawsze. w efekcie, wygrywamy z tymi oszustami i stawiamy ich przed wymiarem sprawiedliwości.

W 2023 roku, z 309 wszczętych przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości postępowań przygotowawczych, zakończono 299. Podstawą ich wszczęcia - w 41 proc. były własne materiały operacyjne, 23 proc. - stanowił inny czyn ujawniony w toku postępowania, natomiast 21 proc. - wynikało z zawiadomienia pokrzywdzonego. Z kolei 10 proc. - to sprawy powierzone przez prokuraturę, a 5 proc. - inne zawiadomienie.