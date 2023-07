KU AZS UKW Bydgoszcz oficjalnie z awansem do I ligi piłki ręcznej

KU AZS UKW Bydgoszcz wywalczył w minionym sezonie awans do I ligi piłkarzy ręcznych. To wielki sukces bydgoskiego szczypiorniaka i powrót po dekadzie do wyższej klasy rozgrywek.

Zakończony sezon rozgrywek II ligi piłki ręcznej przyniósł wiele emocji dla bydgoskich kibiców. KU AZS Bydgoszcz praktycznie przez cały sezon utrzymywał się w czubie tabeli, ale kwestie awansu rozstrzygały się dopiero w ostatniej kolejce. Pierwszą trójkę dzieliły zaledwie dwa punkty - na pierwszym miejscu uplasował się zespół Sambora Tczew, drugie miejsce wywalczyli właśnie bydgoszczanie, a lokatę niżej znalazł się zespół z Morąga.

Dokładnie 10 lat temu szczypiorniści AZS UKW też cieszyli się z awansu do I ligi, chociaż okazała się to tylko jednoroczna przygoda. Mając w pamięci ten zły sezon, działacze bydgoskiego klubu szybko rozpoczęli przygotowania do rozgrywek i budowę składu na kolejny rok tak, aby w wyższej klasie pozostać na dłużej.