Kujawsko-Pomorskie. Dłużniczka-rekordzistka wśród emerytów ma już ponad 2 miliony złotych długów

Pani w wieku 65 plus jest jest najbardziej na minusie wśród seniorów z Kujawsko-Pomorskiego. Ma do oddania ponad 2 mln zł, a pewien pan - ponad 1 mln zł. Innych dłużników na emeryturze w regionie nie brakuje.

Samotny bydgoszczanin ma 71 lat, 850 złotych emerytury i kłopoty. - Zajmuję 14-metrowe mieszkanie komunalne, chociaż taki metraż trudno nazwać mieszkaniem - uważa mężczyzna. - Czynsz wynosi 250 zł. Chorób wraz z wiekiem przybywa, więc tym samym wydatków na lekarstwa. Pomoc społeczna raz na kwartał daje 110 zł na wyżywienie i czasami dopłaca do rachunków za media. Ze wszystkim innym sam mam sobie radzić. Poradził sobie jednak tak, jak nie powinien. - Wziąłem chwilówkę, bo z moimi dochodami zwyczajny bank nie pożyczyłby mi ani złotówki - kontynuuje emeryt. - Potem zaciągnąłem kolejne. Łącznie pięć. Świadomie je brałem, wiedząc, że nie uda mi się spłacić. Weryfikacji klienta w parabankach praktycznie nie było. Pieniądze przeznaczyłem na życie.

Teraz do starszego pana odzywa się windykacja. - Piszą i dzwonią. Jeszcze nie straszą, ale tego się spodziewam - mówi 71-latek. - Niczego zabrać mi nie mogą. Bo niczego, oprócz długów i chorób, już nie mam. W sumie jestem winien 5.000 zł i odsetki.

Dłużników w podeszłym wieku w regionie żyje wielu. To prawie 22.000 osób w wieku 65 lat i więcej. - Kujawsko-Pomorskie znajduje się na 8. miejscu wśród 16 województw, jeśli chodzi o łączną kwotę zadłużenia seniorów - mówi Agnieszka Smużewska z Krajowego Rejestru Długów. Dłużnicy rekordziści w wieku emerytalnym w Kujawsko-Pomorskiem 2.032 129,82 zł - tyle wynosi zobowiązanie seniorki-rekordzistki w Kujawsko-Pomorskiem. To akurat pani z powiatu inowrocławskiego w wieku 65 plus. Wśród mężczyzn w podeszłym wieku prym w naszym regionie wiedzie pan z Torunia, którego zadłużenie to już 1. 098 766,33 zł. Tak wynika z najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Długi powyżej 1 mln zł mają też mieszkanki powiatów wąbrzeskiego (1,88 mln zł), włocławskiego (1,25 mln zł) oraz osoba z powiatu grudziądzkiego (1,01 mln zł).

Starsi państwo z województwa są razem winni prawie 356 mln zł, natomiast liczba dłużników za chwilę dobije do 22 tysięcy osób. Dobijająca jest też świadomość, że niektórzy ludzie w wieku emerytalnym nie mają szans na wyjście z pętli zadłużenia. U nas przeciętnie senior zalega 16,2 tys. zł. I żadne to pocieszenie, że średnia krajowa to 18 tys. zł. Długi czynszowe i długi za kosmetyki Emeryci najczęściej toną w długach, bo nie spłacają pożyczek i kredytów. Ociągają się też z czynszami i opłatami za media. Bywają jednak mniej standardowe przyczyny zadłużenia, chociażby za wynajem maszyn i urządzeń, za zaopatrzenie w rolnictwie i ogrodnictwie, nawet za kosmetyki.

A czasem powodem jest roztargnienie. - Część babć i dziadków przyznaje, że zdarza się im zapomnieć o terminowym opłaceniu zobowiązań - zaznacza Agnieszka Salach, rzecznik firmy windykacyjnej KRUK. - Pokazuje to również badanie „Portret zadłużonych Polaków w dobie pandemii COVID-19”. Wynika z niego, że taka sytuacja zdarza się m.in. 23 procentom osób zadłużonych w wieku emerytalnym. Z kolei 17 proc. ludzi powyżej 65. roku życia znalazło się w grupie tzw. zagubionych. Są to osoby, które przede wszystkim nie wiedzą, od czego zacząć spłatę długu i do kogo się zwrócić z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów finansowych.

Zdarza się, i to nierzadko, że starsza pani czy starszy pan mało mają, a jeszcze dzielą się ostatnimi groszami. - Budżety seniorów ze względu na stałe opłaty oraz częsty zakup leków, są zazwyczaj bardzo ciasne - podkreśla Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. - Zdarza się również, że najpierw starają się pomóc młodszym członkom swojej rodziny, którzy akurat potrzebują pieniędzy.

Na szczęście dane KRD z końca 2020 roku wskazują, że młodzi coraz częściej są w stanie sami wziąć na siebie obciążenia kredytowe i nie przychodzą już tak często z prośbą o pomoc do dziadków. Unikanie spłaty zadłużenia Gdy pojawiają się długi, nie wolno udawać, że nie występują. - Pierwsze kroki skierujmy do banku i wynegocjujmy np. dłuższy termin spłaty kredytu - radzą w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego. - Kolejny kredyt, mający posłużyć do spłaty poprzednich, prędzej wpędzi nas w spiralę zadłużenia niż będzie receptą na kłopoty.

Najniższa emerytura w Kujawsko-Pomorskiem Jednym nie ma czego zazdrościć. - Najniższą emeryturę w regionie wypłaca toruński oddział ZUS. Wysokość tego świadczenia to zaledwie 19 groszy! Tak niską emeryturę otrzymuje kobieta, która na przestrzeni całego życia przepracowała 17 dni - informowała niedawno Krystyna Michałek, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Najwyższa emerytura w województwie kujawsko-pomorskim Innym można pozazdrościć. Rzeczniczka kontynuuje: - Najszczęśliwszą emerytką w naszym województwie, ze względu na wysokość swojego świadczenia, jest pewna 87-latka. Na emeryturę przeszła po skończeniu 81 lat, mając ponad 62 lata stażu pracy. Jej miesięczna emerytura wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym, którą wypłaca bydgoski oddział ZUS, przekracza 25,3 tys. zł. Jest to najwyższa kobieca emerytura w Polsce.