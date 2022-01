Kujawsko-Pomorskie. Jedyna w regionie szkoła, która będzie kształcić przyszłych kryptologów, jest w Inowrocławiu [zdjęcia]

Cyber klasa z I LO w Inowrocławiu nieliczna, ale najlepsza w szkole

Klasy pracujące w ramach "CYBER. MIL z klasą" ruszyły we wrześniu ub.r. Zgodnie z założeniami programu liczą do 15 uczniów i tak też jest w inowrocławskim "Kasprze".

- Klasę tworzą trzy dziewczęta i dwunastu chłopców. Niewielka liczba uczniów ma wpłynąć na poziom nauczania i muszę przyznać, że nasza pierwsza klasa pracująca w ramach MON-owskiego programu prezentuje bardzo wysoki poziom. To najlepsza klasa w szkole - informuje Rafał Łaszkiewicz, dyrektor I LO.

Przy okazji przypomina on, że zainteresowanie nauką w ramach "CYBER.MIL z klasą" jest duże. - Początkowo miał być to program realizowany w ramach jednorazowego naboru. Teraz okazuje się, że został on rozpisany na kilka lat. Wiadomo już, że czeka nas przynajmniej pięć kolejnych naborów - mówi Rafał Łaszkiewicz.