Kujawsko-Pomorskie. Oto najzabawniejsze nazwy ulic w naszym województwie [zdjęcia]

Nazwy niektórych ulic w naszym kraju mogą wydawać się dosyć zabawne, a wręcz absurdalne - szczególnie osobom, które nie znają ich historii. Wśród jednych z najzabawniejszych ulic w naszym kraju znajduje się z pewnością krakowska ulica Poniedziałkowy Dół. Jednak gdy poznamy historie tej nazwy to z pewnością zmieni to nasz ogląd. Jest to ulica w wąwozie należącym niegdyś do Józefa Poniedziałka.