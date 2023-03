Najbardziej pracowici radni w Bydgoszczy. Krajowe Forum Samorządowe przyjrzy się ich pracy

- Nasi członkowie przystąpili do audytu społecznego pod nazwą Badanie Aktywności Radnych - mówi Benedykt Partyka, prezes Krajowego Forum Samorządowego. To cykliczne przedsięwzięcie, które ma na celu sprawdzenie, w jakim stopniu osoby reprezentujące mieszkańców Bydgoszczy w radzie miasta, wywiązują się z obowiązków.

W ramach audytu - podkreśla Partyka - zespół organizacyjny KFS kataloguje pytania otrzymane z danego osiedla od zgłaszających mieszkańców lub członków Rad Osiedla.

- Następnie do radnych trafiają zaproszenia do udziału w audycie - mówi prezes KFS. - Zwracamy się do radnych z konkretnego okręgu, którego dotyczą zgłoszenia mieszkańców.

Jak zaznacza Partyka, ważne też, by skierować pytania do tych członków Rady Miasta Bydgoszczy, którzy zasiadają w konkretnych komisjach.