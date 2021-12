Kujawsko-Pomorskie. Premie świąteczne w urzędach. Niektórzy zamiast dodatków dostaną nagrody uznaniowe

- Średnia nagroda to dla obsługi 2000 zł, dla urzędnika 3000, dla dyrektora 4000 zł. Podane to kwoty brutto.

Od 500 zł do 2 tys. zł

Czekamy również na informacje o świątecznych benefitach w bydgoskich urzędach skarbowych i między innymi w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Wiadomo za to na pewno, że bożonarodzeniowe dodatki zostały przyznane zatrudnionym w bydgoskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I to niemałe.

Nagrodę indywidualną otrzymają wszyscy pracownicy, którzy byli zatrudnieni na dzień 31 października 2021 roku. Wyłączeniu - jak wyjaśnia ZUS - podlegają tylko te osoby, które pozostają w okresie wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie pracownika. To samo dotyczy również urzędników, którzy przebywali we wspomnianym terminie na urlopach bezpłatnych. Tu istotne jest to, że taki urlop musi trwać powyżej 30 dni. Bez premii pozostaną ponadto osoby na urlopach wychowawczych.

Dla porównania w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim czynni i emerytowani pracownicy otrzymali z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych świąteczny bonus w gotówce. Jest on, jak wynika z informacji przekazanych przez urząd, złożony z dwóch części. Wyniósł on od 500 do 700 zł brutto oraz od 140 do 170 zł brutto dla każdego dziecka. Ponadto w urzędzie przyjęto zasadę gradacji bonusów zależnie od tego, jakiej wysokości dochody wpływają na konta zatrudnionych pracowników urzędu marszałkowskiego.

- Wysokość tego świątecznego upominku jest uzależniona od dochodów - im niższy, tym wyższe świadczenie - zaznacza Marek Smoczyk, sekretarz województwa.

