Kujawsko-Pomorskie. ROD-y zmieniają oblicze, pięknieją i wciąż są pożądane [zdjęcia]

Zdecydowanie częściej wybierane są działki zadbane oraz prawidłowo zagospodarowane, wskazuje PZD w komunikacie z 22 kwietnia. Poprzez prawidłowe zagospodarowanie związek rozumie: zgodnie z ustawą o ROD, regulaminem ROD oraz innymi przepisami obowiązującymi w PZD.

Szczególne znaczenie przy wyborze działki ma to, czy na działce w ROD jest altana działkowa. Wśród osób zainteresowanych działką daje się zauważyć większą świadomość prawna, że na działce ogrodowej musi być altana działkowa spełniająca wymagania określone w ustawie o ROD (art. 13 ust. 1 pkt 1) tj. posiadająca powierzchnię zabudowy do 35 m2, a wysokość – do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich.