Kujawsko-Pomorskie w remoncie, czyli jest dofinansowanie na drogi gminne i powiatowe

W całym kraju dofinansowanie uzyskały 1463 zadania, w tym 421 powiatowych (za 577,6 mln zł) i 1 042 gminne ( 422,4 mln zł). Remonty obejmą 1660 km dróg: ponad 700 km powiatowych i prawie 950 km gminnych. Największe wsparcie otrzymają samorządy województwa lubelskiego – to w sumie 103,3 mln zł.

72 zadania na sumę 39,2 mln zł realizowane będą na drogach gminnych, zaś 17 zadań o wartości 16,4 mln zł dotyczy dróg powiatowych. To pozwoli na remonty 125 km dróg: 40 km powiatowych i 85 km gminnych. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który zaspokaja potrzeby samorządów terytorialnych od kilku lat.

Samorządom będzie lżej

Wojewoda nie wykluczył, że lista inwestycji poszerzy się o niektóre zadania z listy rezerwowej, a to wtedy, gdy pojawią się oszczędności po przetargach.

Po raz pierwszy w tym programie realizowane są zadania remontowe, a to na wniosek samych samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego, który spotykali się z premierem Mateuszem Morawieckim. Te bieżące remonty dróg, które często są w złym stanie i utrudniają życie mieszkańcom, bardzo obciążają budżety samorządów, które są zobowiązane do utrzymania dróg w należytym stanie

Inowrocław trzeba połączyć „ekspresowo” z regionem. To będzie w programie PiS

Beneficjentami są m.in. miasta, w tym Inowrocław i Grudziądz. Miasta wojewódzkie, a w naszym regionie są to Bydgoszcz i Toruń, występują o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę układu komunikacyjnego bezpośrednio do Ministerstwa Infrastruktury, a mniejsze miasta do wojewody.