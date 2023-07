Inowrocław trzeba ożywić, połączyć go „ekspresowo” z regionem. PiS wpisuje to do programu wyborczego

Takie postulaty padają na różnych spotkaniach z mieszkańcami 70-tysięcznego Inowrocławia i ten postulaty znajdą się w jesiennym programie PiS jako cel do realizacji w następnej kadencji, jeśli – jak zaznaczył podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Kosma Złotowski - wyborcy podejdą do tego ze zrozumieniem. Postulaty mają też być przekazane bezpośrednio do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Jerzy Gawęda, radny klubu PiS Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, powiedział m.in.: - Jak wynika ze wszelkich badań, opracowań naukowych, Inowrocław traci swoje możliwości wykonywania zobowiązań wobec społeczeństwa w sferze społeczno – gospodarczej. Jest miastem „na kuroniówce”, zagrożonym, traci dystans. Ta część byłego województwa bydgoskiego została wyeliminowana z głównych szlaków komunikacyjnych , czyli z autostrady i dróg ekspresowych i to spowodowało, że Inowrocław zamarł. I to są fakty, wystarczy przejść się po Starym Mieście, aby zobaczyć jak ten ośrodek dziś wygląda. A jego rola jest większa niż by się mogło wydawać.