Kujawsko-Pomorskie. W tych jeziorach w regionie jest najczystsza woda [zdjęcia]

Tego lata w Kujawsko-Pomorskiem otwartych zostanie 39 kąpielisk nad jeziorami. Sprawdzamy, na których woda jest najczystsza, bądź pozostawia nieco lub więcej do życzenia. Szczegóły w poniższej galerii.

Sezon kąpielowy został otwarty – od wtorku ze strzeżonych plaż mogą korzystać mieszkańcy Sępólna Krajeńskiego (Jezioro Sępoleńskie), Grudziądza (Jezioro Rudnickie Wielkie), a także goszczący w ośrodku „Delfin” w Białym Borze k. Grudziądza (to także Jez. Rudnickie Wielkie). Sanepid potwierdził: woda jest przydatna do kąpieli.

Następne kąpielisko w regionie – w Górznie (Jez. Górznieńskie) ruszy 19 czerwca. 21 czerwca ratownicy pojawią się miejscowości Chodecz (Jez. Chodeckie) i Lubieniu Kujawskim (Jez. Lubieńskie), zaś 22 czerwca w Sitnicy k. Rypina (Jez. Nadroskie). Na pozostałych kąpieliskach biała flaga WOPR wciągana będzie sukcesywnie od 25 czerwca do 1 lipca.

Tylko gdzie - prócz faktu, że sanepid dopuści poszczególne kąpieliska do użytkowania – szukać najczystszej wody? Znane są oceny 26 jezior w całym regionie (nie tylko tych, nad którymi znajdują się plaże) wykonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

To ma być dobry sezon – dla plażowiczów bezpieczny, dla ratowników z dobrą „kasą”

Skąd tak wysoka ocena obu jezior? Ostrowskie utrzymuje tak dobrą jakość wody mimo, że jego poziom od XX wieku drastycznie się obniża. Ogólnodostępne kąpielisko w Przyjezierzu (pow. mogileński) znajduje się we wschodniej części jeziora, które na skutek wspomnianego procesu podzieliło się na dwa niezależne akweny. Jednak oba otaczają zwarte ściany lasów zwanych Miradzkimi (od siedzimy nadleśnictwa Miradz).

Nie wiadomo jak długo ta naturalna osłona będzie pełniła swą proekologiczną funkcję, bowiem i drzewa, i całe życie biologiczne odczuwa skutki rabunkowej gospodarki górniczej na odkrywkach kopalni węgla brunatnego Konin. To one przyczyniają się do spadku poziomu wód, także gruntowych, na ogromnym obszarze.

Z kolei jezioro Stelchno znajduje się w powiecie świeckim, w bezpiecznej i stabilnej otulinie południowo-wschodniej strefy Borów Tucholskich.

W otulinie lasów jest najczyściej