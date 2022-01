Kujawsko-Pomorskie. Zapewne jesienią 2022 roku pojedziemy całą S5, a za kilka lat S10

Na kujawsko-pomorskim 128 -kilometrowym odcinku S5, użytkowane są już cztery z siedmiu odcinków (w sumie to 72,6 km). Dwa wciąż budowane od Bydgoszczy do węzła autostrady A1 w Nowych Marzach (45,7 km) - mają być ukończone w trzecim kwartale 2022 roku. Zapewne wcześniej może być oddany kolejny odcinek od węzła Bydgoszcz Błonie do Szubina Północ (9,7 km). Na koniec listopada zaawansowanie prac na tym odcinku oszacowano na 89 procent. Trasa główna posiada tu już jednolity przekrój dwujezdniowy na całej długości.

- Na letnie wakacje zapewne jeszcze nie uda się wykonawcom zakończyć tej inwestycji, ale jesienią już tak. Oczywiście jeśli nie nastąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności – mówi Kinga Puchowska, rzecznik bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Droga ekspresowa S5 spinać będzie następujące aglomeracje: Wrocław, Poznań oraz Bydgoszcz. Stanie się tym samym jedną z dróg o kluczowym znaczeniu dla gospodarki kraju.