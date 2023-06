Kulinarna bitwa Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu grudziądzkiego. Kto wygrał? [zdjęcia, wyniki]

- "Bitwa Regionów" to naprawdę niezwykły konkurs, bo z jednej strony pozwala na to, żebyśmy wyłowili talenty kulinarne, diamenty, które w kołach gospodyń wiejskich są, a z drugiej strony to też promocja polskiego produktu, produktu lokalnego, promocja tego żeby kupować od lokalnych rolników. To jest niezwykle ważne - mówiła obecna na imprezie Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa.