Kumulacja przestępstw u 30-latka zatrzymanego w Kowalewie Pomorskim. Był skazany przez sąd w Brodnicy

- Policjant, kontrolujący jeden z dyskontów w Kowalewie Pomorskim pod kątem stosowania się klientów do obostrzeń sanitarnych, zauważył mężczyznę, który nie miał założonej maseczki. W trakcie kontroli 30-letniego mieszkańca gminy okazało się, że jest on poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności na podstawie decyzji wydanej przez Sąd Rejonowy w Brodnicy. W trakcie dalszych czynności, wykonanych z udziałem poszukiwanego, na jaw wyszło, że przyjechał do sklepu w stanie nietrzeźwości (ponad promil alkoholu w organizmie) osobowym seatem, który nie był dopuszczony do ruchu, a 30-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami – informuje asp. szt. Małgorzata Lipińska z KPP w Golubiu-Dobrzyniu.