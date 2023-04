Kurator sądowy odpowiada za składanie fałszywych zeznań. Sprawa w sądzie w Inowrocławiu

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Dotyczy Iwony P., kuratora sądowego, której prokurator Oddziału Zamiejscowego w Żninie, podlegającego Prokuraturze Rejonowej w Szubinie, zarzuca, iż dopuściła się przestępstw składania fałszywych zeznań i fałszywych oskarżeń.

Zawieszona w wykonywaniu obowiązków

Prezes SR ma również odnieść się do pytana o to, na kiedy wyznaczono najbliższy termin rozprawy w tym procesie.

Jeszcze na etapie prowadzonego postępowania przygotowawczego wobec Iwony P. zastosowano środek zapobiegawczy, który polegał na zawieszeniu jej w wykonywaniu czynności służbowych. Czekamy na oficjalną odpowiedź prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, sędzi Iwony Piekańskiej-Szymańskiej, czy ten środek zapobiegawczy został podtrzymany. Jest to o tyle istotne, że podejrzanej przysługiwało odwołanie się od decyzji prokuratora.

Za przestępstwo z art. 233 paragrafu 1 kodeksu karnego, czyli składanie fałszywych zeznań, grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Z kolei za czyn z art. 234 kk, czyli "Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego", oskarżonej może grozić do dwóch lat pozbawienia wolności.