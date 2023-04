Iwona P. była zawieszona jako kurator sądowy. Sąd w Inowrocławiu zmienił to

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Dotyczy kurator sądowej, której prokurator Oddziału Zamiejscowego w Żninie, podlegającego Prokuraturze Rejonowej w Szubinie, zarzuca, iż dopuściła się przestępstw składania fałszywych zeznań i fałszywych oskarżeń.

Iwona P. jest oskarżona o przestępstwa składania fałszywych zeznań i fałszywych oskarżeń. Pokrzywdzony to mężczyzna, który pozostawał pod jej kuratelą. Sprawę do sądu skierowała prokuratura w Szubinie. Jak ustaliła Gazeta Pomorska, proces Iwony rozpocznie się 4 września 2023 roku.

Wieloletni konflikt?

Jeszcze na etapie prowadzonego postępowania przygotowawczego wobec Iwony P. zastosowano środek zapobiegawczy, który polegał na zawieszeniu jej w wykonywaniu czynności służbowych. Sankcja jednak oskarżonej już nie obowiązuje.

- Postanowieniem z dnia 31 marca sąd uchylił środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych - informuje sędzia Iwona Piekańska-Szymańska, prezes Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Dodaje, że postanowienie jest nieprawomocne.

Za przestępstwo z art. 233 paragrafu 1 kodeksu karnego, czyli składanie fałszywych zeznań, grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Z kolei za czyn z art. 234 kk, czyli "Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego", oskarżonej może grozić do dwóch lat pozbawienia wolności.