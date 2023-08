Kurtki modne na jesień 2023. Oto modne i ciepłe kurtki oraz płaszcze przejściowe [30.08.2023]

Modne kurtki oraz płaszcze na jesień 2023 są odpowiednie dla wszystkich typów sylwetek. W trendach będą okrycia wierzchnie o różnych fasonach i długościach, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Paniom o niskim wzroście polecane są kurtki kończące się na biodrach lub tuż przed linią bioder. Wyeksponują one nogi i sprawią, że będą one optycznie wydawać się dłuższe. Obszerne kołnierze dodadzą szyku oraz odwrócą uwagę od nadmiarowych kilogramów.

Panie o wysokim wzroście mogą pozwolić sobie na obszerne oversizy i długie prochowce. Ich zaletą jest to, że sprawdzą się one zarówno na co dzień, jak i wyjątkowe okazje. Warto postawić na modele z paskiem, które podkreślą talię i długie nogi.