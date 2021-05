Lata mijają, a dwór w Słoszewach w gminie Bobrowo w powiecie brodnickim wciąż jest w dobrym stanie

Dwór w Słoszewach zbudowany został w 1829 r., a w 1860 r. na terenie majątku zbudowany został spichlerz do przechowywania ziaren zbóż oraz w 1870 r. stajnia i kuźnia. Na początku XX w. do dworu dobudowana została kaplica i piętrowa oficyna.

W pobliżu tych budynków rosną stare dęby i stupięćdziesięcioletnie lipy, a za nimi znajduje się grodzisko średniowieczne.

Od lat pięćdziesiątych XX w. majątek w Słoszewach przejęty był przez Państwowe Gospodarstwo Rolne w Jajkowie. Obecnie jest on własnością prywatną, został odnowiony i jest w dobrym stanie.

Konkursy na hasło promujące gminę Bobrowo i wykonanie najpiękniejszych zdjęć do kalendarza

Nawiązując do zespołu dworskiego w Słoszewach lub innych miejsc na terenie gminy Bobrowo można stworzyć do konkursu hasło promujące gminę Bobrowo. Hasło powinno być krótkie, zawierać treści promujące gminę, podkreślać jej walory przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, uwarunkowania gospodarcze. Ciekawe hasło należy wysłać do 11 czerwca na adres e-mail: natalia.motylicka@bobrowo.org lub należy je dostarczyć na formularzu do Urzędu Gminy Bobrowo. Hasło będzie wykorzystane w materiałach reklamowych i promujących gminę Bobrowo. Na uczestników konkursu czekają nagrody i dyplomy. Szczegóły konkursu oraz formularz konkursowy dostępne są pod tym linkiem.