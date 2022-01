Laureat Nagrody im. ks. Pasierba, ksiądz Adam Boniecki odwiedzi Grudziądz (OPRAC. PA)

Ks. Adam Boniecki MIC wygłosi słowo boże do wiernych podczas mszy świętej o godz. 16 w sobotę, 8 stycznia w kościele młodzieżowym w Grudziądzu Piotr Bilski/archiwum

Ksiądz Adam Boniecki wygłosi homilię i skieruje słowo do wiernych, którzy przyjdą do na mszę święta w sobotę, 8 stycznia na godz. 16 do kościoła Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny przy ul. Mickiewicza w Grudziądzu. Duchowny przyjeżdża do naszego miasta w ramach "spotkań po latach" dla młodzieży katechizowanej przez Księży Marianów w Grudziądzu w latach 50, 60, 70 ubiegłego stulecia.