Legia Warszawa - Lech Poznań oraz pozostałe transmisje TV w niedzielę 17.10.2022

Mecz Legia Warszawa - Lech Poznań to wydarzenie 11. kolejki Ekstraklasy. To polski klasyk. Warszawianie świetnie spisują się w Lidze Europy, ale zawodzą na krajowych boiskach. Doznali już pięciu porażek i są dopiero na 15. miejscu. Z kolei poznaniacy to lider rozgrywek, tylko z jedną przegraną na koncie. Analiza tylko tych danych pokazuje, że legioniści jeśli marzą o obronie tytułu, to nie mogą pozwolić sobie na stratę choćby punktu. Z kolei celem lechitów jest odzyskanie mistrzostwa po sześciu latach.

POLECAMY