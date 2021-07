Lekkoatleci gotowi do walki o medale w Tokio. Za kilka dni wszyscy już będą w wiosce olimpijskiej

Ekipie trenującej w ośrodku Zao Botaira humory dopisują. – Pierwszy raz jestem w Japonii i wrażenia mam bardzo dobre. Nie mogłem się już doczekać przyjazdu. Jest zupełnie inne jedzenie, niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, a kultura japońska jest fascynująca – mówi Konrad Bukowiecki. Kulomiot InPost Team, który w tym sezonie walczył z licznymi urazami, liczy, że w Tokio będzie w stanie pchać kulę na miarę swoich możliwości.

– Przyjechałem po to, żeby dać z siebie wszystko. Zobaczymy, na ile to wystarczy, ale najważniejsze dla mnie jest to, żebym wychodząc ze stadionu wiedział, iż dałem z siebie wszystko, co mogłem – dodaje Bukowiecki.

Wiadomo, że głównym celem przyjazdu do japońskiego ośrodka była odpowiednia aklimatyzacja przed najważniejszym startem w ostatnich pięciu latach. Zawodnicy nie tylko korzystają ze stadionu, który jest do ich wyłącznej dyspozycji, ale także ze świetnych tras biegowych w pobliskim lesie. Każdy z lekkoatletów został wyposażony jednak w specjalne dzwonki odstraszające niedźwiedzie, których sporo żyje w tamtej okolicy.