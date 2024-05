Lekkoatleci wracają do gry! 70. ORLEN Memoriał Kusocińskiego otworzył sezon wielkich wydarzeń

Jak zauważa rekordzista Polski w skoku o tyczce Piotr Lisek, Królowa Sportu jest doceniana przez Polaków. Liczne sukcesy w ostatnich latach, także jego triumfy, sprawiły, że w naszym kraju lekkoatletyka budzi zainteresowanie. To, według mistrza skoku o tyczce, będzie powodować, że już nie tylko wyniki oglądalności w telewizji, ale także frekwencja na stadionach, będą wysokie.

– Lekkoatletyka jest coraz popularniejsza w Polsce. Czuję to chociażby śledząc social media. Wiem, że wydarzenia lekkoatletyczne mają bardzo fajne wyniki, jeśli chodzi o telewizję. Musimy jeszcze zrobić trochę roboty, żeby przyciągnąć tych fanów sprzed telewizorów na krzesełka stadionowe. Myślę, że to wszystko jest do zrobienia – mówi Piotr Lisek, który Memoriał Kusocińskiego ze względu na drobny uraz musiał oglądać w Telewizji Polskiej.