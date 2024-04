„Lekkoatletyka dla każdego!” przyciąga przyszłe gwiazdy sportu. „Lekkoatletyka dała mi pewność siebie”

– Lekkoatletyka dała mi pewność siebie oraz nauczyła mnie pracowitości, sumienności i przede wszystkim pokory – mówi polska biegaczka Kornelia Lesiewicz, medalistka międzynarodowych imprez. To zawodniczka z dużego grona polskich lekkoatletów, którzy swoje kariery rozpoczynali dzięki realizowanemu od dziesięciu lat programu „Lekkoatletyka dla każdego!”.

Przez 10 lat działania programu w zajęciach organizowanych w całej Polsce wzięło udział prawie milion dzieci. Znalazło się wśród nich wielu obecnych lekkoatletów odnoszących sukcesy w krajowych i międzynarodowych imprezach. Lesiewicz ma na swoim koncie m.in. medale halowych mistrzostw Europy czy mistrzostw świata sztafet. – Moja sportowa przygoda rozpoczęła się w szóstej klasie podstawówki, kiedy to dobrze zaprezentowałam się na międzyszkolnych biegach przełajowych. Następnie rozpoczęłam swoje pierwsze treningi lekkoatletyczne, a później startowałam w Ogólnopolskich Czwartkach Lekkoatletycznych, później znanych pod nazwą „Lekkoatletyka dla każdego!”. Poprawiłam wtedy rekord Polski do lat 14 na dystansie trzystu metrów, więc rozpoczęłam swoją przygodę z niezłym przytupem. Co tydzień brałam udział w zawodach organizowanych w ramach LDK i bardzo się cieszę, że jest to kontynuowane do tej pory. To duża szansa dla dzieciaków, które mają w sobie schowany ogromny potencjał i przez takie zawody mogą go odkryć – mówi Lesiewicz.

– Lekkoatletyka to zabawa dla dzieci, sport dla młodzieży i rekreacja dla rodziców i dziadków. To szansa dla wszystkich osób o różnych predyspozycjach, bo ktoś dobrze odnajdzie się w biegach wytrzymałościowych, a ktoś np. w rzutach technicznych albo biegach sprinterskich. Zalet oczywiście jest więcej, bo lekkoatletykę można uprawiać przez cały rok i jest to aktywność sportowa dla wszystkich, bez względu na stopnie w szkole i liczbę złotówek w portfelu. Wiadomo, że lekkoatletyka to podstawa większości dyscyplin sportu, a także to propozycja ruchu dla dzieci o specjalnych potrzebach – podkreśla prof. Janusz Iskra z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Od zawodów w ramach „Lekkoatletyki dla Każdego!” zaczynała Pia Skrzyszowska, mistrzyni Europy w biegu na 100 metrów przez płotki i medalistka niedawnych halowych mistrzostw świata w biegu na 60 metrów przez płotki.

– Uważam, że taki program jest niezbędny do zachęcania dzieci do aktywności fizycznej. Lekkoatletyka kształtuje ogólną sprawność, koordynację, jest różnorodna, łatwo znaleźć coś dla siebie i pozwala poznać wielu ciekawych ludzi. Uczy determinacji, wytrwałości i pokory przed wyzwaniami, te cechy nie tylko przydają się w sporcie, ale zostają z nami na całe życie. Dlatego warto uprawiać lekkoatletykę – mówi Skrzyszowska. Program „Lekkoatletyka dla Każdego!” wspierają partner strategiczny, czyli firma Nestlé Polska oraz Grupa ORLEN. „Lekkoatletyka dla Każdego!” to nie tylko zawody, ale również zajęcia treningowe. – Przed rozpoczęciem tego programu warunki treningowe i sprzętowe były słabe, sama zresztą zrezygnowałam z regularnych treningów. Później wróciłam, gdy „Lekkoatletyka dla Każdego!” już się rozwinęła wróciłam i zostałam na zawsze. Uważam, że zajęcia w ramach LDK pomogły mi poznać wiele elementów treningowych, które wpłynęły na mój rozwój, a z zawody były świetną okazją, żeby poznać stres związany ze startami, dzięki czemu teraz nie przytłacza mnie ogrom aren – dodaje Klaudia Kaźmierska, utalentowana polska biegaczka, medalistka mistrzostw świata sztafet.

- "Lekkoatletyka dla Każdego!" to nie tylko regularne zajęcia sportowe. Podczas warsztatów żywieniowych organizowanych przez firmę Nestlé Polska w ramach programu, dzieci i młodzież zdobywają praktyczną wiedzę na temat zasad prawidłowego żywienia. Ta wiedza przekłada się później na konkretne nawyki żywieniowe. Wyniki badań #zacznijodlekkiej przeprowadzonych przez firmę Nestlé Polska we współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, Instytutem Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW oraz AWF w Warszawie pokazują, że dzieci uczestniczące w programie starają się jeść częściej warzywa i owoce. 73% z nich spożywa przynajmniej jedną porcję warzyw podczas obiadu, w porównaniu do 66% rówieśników spoza programu. Dodatkowo, częściej spożywają drugie śniadanie, rzadziej sięgają po słodkie przekąski i dbają o odpowiednie nawodnienie, wybierając wodę. - mówi Blanka Mellova, Kierownik Centrum ds. Żywienia, Zdrowia i Wellness, Nestlé Polska

Oliwier Wdowik, tegoroczny halowy mistrz Polski w biegu na 60 metrów podkreśla, że jego początki w lekkiej atletyce również związane są ze startem programu „Lekkoatletyka dla Każdego!”. – To są bardzo dobre wspomnienia. Pewnego razu wygrałem zawody wojewódzkie na 60 metrów, a to był mój pierwszy mały sukces i jednocześnie początek mojej przygody ze sprintem. Lekkoatletyka rozwija parametry motoryczne i jest kluczowa w kontekście późniejszego rozwoju, szczególnie u dzieci. Sam zamysł i idea akcji LDK jest bardzo słuszna – mówi. – Spadek sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce notowany jest od lat i potęgowany przez najszybszy w Europie wzrost liczby najmłodszych z otyłością i nadwagą. Badanie #zacznijodlekkiej, które realizowane było we współpracy z Nestlé Polska, dowodzi, że dzieci korzystające ze zorganizowanych zajęć sportowych programu „Lekkoatletyka dla Każdego!” mają wyższy poziom sprawności niż nietrenujący rówieśnicy. Uczestnicy programu w mniejszym stopniu doświadczają negatywnych trendów związanych z ograniczeniem aktywności fizycznej, takich jak spędzanie czasu przed ekranami telefonów i komputerów. Stwarzanie najmłodszym możliwości uczestnictwa w zorganizowanych i atrakcyjnych formach treningu sportowego, nie tylko ma sens, ale jest bardzo ważną inwestycją w zdrowie naszego społeczeństwa w przyszłości. Zdrowe nawyki kształtować powinniśmy od samego początku – zaznacza prof. Jakub Adamczyk z warszawskiej AWF.

Realizowany od 2014 roku program „Lekkoatletyka dla każdego!” obejmuje ponad sześćset grup treningowych w całej Polsce, a zajęcia prowadzone są w grupach uwzględniających wiek uczestników oraz stopień ich zaawansowania. Dzięki zapewnieniu finansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego wszystkie zajęcia w programie są bezpłatne. Program „Lekkoatletyka dla każdego!” powstał z potrzeby popularyzacji lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu wśród dzieci i młodzieży. Młodych lekkoatletów prowadzą wykwalifikowani trenerzy współpracujący z metodykami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Dzięki temu, spośród tych setek tysięcy dzieci, można wyłowić sportowe talenty i nadzorować przez lata ich szkolenie. – Pokazujemy lekką atletykę jako sport atrakcyjny, dający wiele radości młodszym dzieciom, a z kolei młodzieży satysfakcję z aktywności fizycznej, rywalizacji z rówieśnikami i zdobywania nowych umiejętności – podkreśla Sebastian Chmara, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

