Leków jak na lekarstwo. Niektóre półki w aptekach opustoszały - także w regionie

- Rozumiem, że może zabraknąć leków rzadkich, ale syropu?! – denerwuje się pan Dariusz z Torunia. - W dodatku aptekarka powiedziała mi, że to nie chwilowy brak, ale poważniejszy problem.

Najwięcej braków od wielu miesięcy

Rzeczywiście, okazuje się, Polfa S.A. zaprzestała produkcji syropu z klemastyną, a zapasy skurczyły się niemal do zera. Braków nie były w stanie w pełnym zakresie uzupełnić odpowiedniki produkowane przez Aflofarm i Hasco. To jednak tylko czubek góry lodowej, bo na sporządzonej przez portal GdziePoLek liście leków, których dostępność spadła o ponad 50 proc. jest już około 25 pozycji. To najwyższa liczba od kilku kwartałów.

Czego brakuje? Przede wszystkim leków przeciwzakrzepowych, wykorzystywanych w terapii covid-19. Chodzi o leki zawierające enoksaparynę (np. Neoparin, Clexane), nadroparynę (np. Fraxiparine, Fraxodi) lub dalteparynę (np. Fragmin). Zamówienia płynące na te leki ze szpitali wzrosły o kilkadziesiąt procent, ale to nie jedyny powód braków. „W związku ze wczesnymi doniesieniami z Chin o poważnym ryzyku zakrzepicy u tych pacjentów, jako podmiot odpowiedzialny za Neoparin, już w połowie 2020 roku zaczęliśmy się przygotowywać do zabezpieczenia zwiększonej produkcji ma rynek polski. (...) Proces produkcyjny enoksaparyny trwa wiele miesięcy. Dodatkowo wymaga pozyskania zwierzęcego substratu do produkcji w sytuacji globalnego niedoboru z powodu ASF (afrykańskiego pomoru świń)” czytamy w stanowisku firmy SciencePharma otrzymanym przez portal „GdziePoLek” .