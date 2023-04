Leo z Grudziądza zagrał w 400 hollywoodzkich filmach. Był ulubieńcem Charlie Chaplina

White - pan z nawoskowanym wąsem

Leo White to jedna z ikon kina niemego. Urodziła się 10 listopada 1873 roku w Grudziądzu (wówczas Graudenz) jako Leo Weiss. Jako młody człowiek wyjechał do Wielkiej Brytanii, a później do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczął swoją karierę aktorską.

Do Stanów Zjednoczonych sprowadził go Daniela Frohman, producent z Broadwayu. Karierę filmową White rozpoczął w 1911 roku. W uzyskaniu popularności pomógł mu charakterystyczny wygląd - duże, ciemne oczy i bujne wąsy.

W 1915 roku zaczął pojawiać się w komediach Chaplina, u boku którego zagrał w wielu filmach. Jego charakterystyczna postać stała się jednym z nieodłącznych elementów filmowego świata Chaplina.

White i Chaplin spotkali się po raz pierwszy w 1914 roku, kiedy Chaplin pracował dla wytwórni Keystone Studios. W ciągu kilku lat White pojawił się m.in. w "The Immigrant" (1917), "The Adventurer" (1917) i "The Gold Rush" (1925).