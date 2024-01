Leśnicy z kujawsko-pomorskiego chcą się radzić w sprawie wycinek drzew pod budowę pod S10

- To prawda, w naszym regionie nie przewiduje się na razie wstrzymania pozyskiwania drewna. Jednak jako leśnicy zmienimy podejście do współpracy z lokalnymi samorządami i samymi mieszkańcami. Będziemy z nimi zdecydowanie ściślej współpracować, brać pod uwagę ich zdanie. To będzie zupełnie inne podejście do gospodarki leśnej, która - co oczywiste - musi być realizowana, trzeba pozyskiwać drewno, ale ta musi mieć bardziej społeczny charakter - powiedział nam zaraz po objęciu stanowiska Włodzimierz Pamfil, nowy p.o. szefa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Dodał, że dotąd leśnicy nie zawsze byli dobrze postrzegani, ludzi raziły wycinki wokół dużych miast. Taka polityka ma się zmienić. Leśnicy będą chcieli udowodnić, że naprawdę są miłośnikami przyrody.