Czy trasa S10 między Bydgoszczą a Toruniem przetnie źródliska w puszczy? Na razie nie ma innej decyzji

Zmiana wariantu opóźni inwestycję?

Poprosił o odpowiedź na pytania: Czy rząd koalicyjny podtrzymuje chęć dalszej realizacji drogi, czy premier podziela wspomniane wyżej poglądy swoich kolegów z koalicji, działaczy partii Zieloni, a co za tym idzie czy rząd planuje opóźnić przebudowę „drogi śmierci“, zmieniając wariant drogi S10, czy rząd będzie kontynuował przygotowania do realizacji drogi S10 na odcinku Bydgoszcz – Wyrzysk oraz podtrzyma finansowanie tej inwestycji?

Zmiany nie przewiduje się

Jej realizacja jest w przygotowaniu (wskazał wszakże na S10 na odcinku Bydgoszcz – Wyrzysk) i znajduje się w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033), co oznacza, że decyzją Rady Ministrów została skierowana do realizacji.