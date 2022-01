Libacja alkoholowa w piwnicy. W tle narkotyki. Zatrzymano dwóch mieszkańców Inowrocławia

Gdy patrol podszedł do klatki zauważył wychodzącego z niej młodego mężczyznę. Zachowywał się bardzo nerwowo, co szczegółowo postanowili sprawdzić policjanci - relacjonuje przebieg asp. szt. Izabella Drobniecka oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji

w Inowrocławiu. - Po zejściu z nim do piwnicy zastali tam jego kolegę, 24-letniego mężczyznę. Ten, na widok mundurowych pospiesznie coś schował do szafki.

Jak się okazało funkcjonariusze w szafce ujawnili jeden worek foliowy z suszem roślinnym, a drugi z biały proszkiem. Dalsze przeszukania piwnicy i mieszkania mężczyzny okazały się strzałem w dziesiątkę. Policjanci bowiem znaleźli kolejne zabronione środki. Wstępne badania testerem wykazały, że to ponad 30 gramów marihuany i blisko 5 gramów amfetaminy. Patrol zatrzymał mężczyznę, który trafił do policyjnego aresztu.

- Narkotyki w postaci woreczka z marihuaną zostały również ujawnione przy młodszym z mężczyzn, 18-latku - dodaje asp. szt. Drobniecka.

Obaj zatrzymani usłyszeli już zarzuty posiadania narkotyków. 18-latkowi grozi kara do 3 lat więzienia, a 24-latkowi dużo więcej, bo do 10 lat za posiadanie znacznej ilości używek. Do czasu rozprawy w sądzie został na niego nałożony przez prokuratora dozór policyjny.