Likwidacja Radia PiK. Działacze PiS w Bydgoszczy składają zawiadomienie do prokuratury

Przypomnijmy, że chodzi o zdarzenia w następstwie decyzji szefa MKiDN dotyczącej rozgłośni regionalnych, o których mówi Ustawa o Radiofonii i Telewizji. Są nimi oprócz Radia PiK S.A. Radio Białystok, Radio Gdańsk, Radio Katowice, Radio Kielce, Radio Koszalin, Radio Kraków, Radio Lublin, Radio Łódź, Radio Olsztyn, Radio Opole, Radio Poznań, Radio Rzeszów, Radio Szczecin, Radio dla Ciebie (Warszawa), Radio Wrocław, Radio Zachód (Zielona Góra). Każda z tych rozgłośni jest osobną spółką Skarbu Państwa.

- Jeżeli mamy do czynienia z faktyczną likwidacją radia, to co z tymi historycznymi zabytkowymi budynkami? - dopytywał Wenderlich wskazując na siedzibę redakcji przy ulicy Gdańskiej. - Co z zawartymi umowami? Czy zostają zawarte nowe? Bo, jeżeli to jest faktyczna likwidacja, to takie działania powinny zostać wyjaśnione. Jeżeli są to działania pozorne, to one de facto z mocy prawa są nieważne - pytał.