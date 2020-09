Likwidujemy lokaty jak jeszcze nigdy w historii! Co się dzieje?

Efekt? Na koniec lipca, a więc w ciągu zaledwie pięciu miesięcy z bankowych lokat wyparowały prawie 53 mld złotych - to już prawie 1 złotówka na 5, którą Polacy jeszcze przed epidemią trzymali na lokatach. Co więcej, nie tylko odpływ nie zwalnia, ale w lipcu nawet przyśpieszył.

- W sumie trudno się dziwić, banki w ostatnich miesiącach zmuszane są do kolejnych cięć oprocentowania depozytów. W efekcie ktoś, komu dziś kończy się lokata może doznać niemałego szoku, gdy jego bank zamiast kilku procent odsetek zaproponuje mu kilka promili w skali roku. Wielu klientów na takie warunki nie chce przystawać i nie decydują się na mrożenie kapitału na śmiesznie oprocentowanym depozycie - dodaje Turek. - Z taką sytuacją powinniśmy mieć do czynienia jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy i wraz z tym, jak kolejnym posiadaczom kapitału kończyć się będą lokaty zakładane jeszcze przed epidemią, na bardziej przyzwoitych warunkach.

Pieniądze odpływają na rachunki bieżące

Aby nie odnieść mylnego wrażenia, należy podkreślić, że nie mamy do czynienia z nadmiernym odpływem pieniędzy z banków. Te co prawda prowadzą coraz mniej lokat, ale w zamian Polacy powierzają im coraz więcej pieniędzy w ramach rachunków bieżących - zwykłych i oszczędnościowych. Tempo napływu pieniędzy na nie wzrosło w czasie pandemii 2-3 krotnie.

Polecamy także: W 2024 roku będziemy zarabiać 7200 złotych? Tak może być

Powód to, jak wiadomo, likwidowanie wcześniej wspomnianych lokat i przenoszenie pieniędzy na rachunki zwykłe lub oszczędnościowe. Są one podobnie oprocentowane, a za to dostęp do pieniędzy na nich zdeponowanych jest łatwiejszy. Do tego wycofanie gotówki z konta oszczędnościowego nie wiąże się z utratą odsetek. Napływ pieniędzy na bankowe rachunki można ponadto łączyć z tym, że część obywateli ogranicza konsumpcję i buduje oszczędności na "czarną godzinę".